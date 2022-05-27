Победитель шоу «Звезды в Африке 2» станет известен в воскресенье

Фото: © ТНТ
Победитель шоу «Звезды в Африке 2» на ТНТ станет известен в воскресенье, 29 мая, за звание лучшего сразятся блогеры Аня Покров и Валя Карнавал, и юморист Олег Верещагин.
В прошлом выпуске программы Валя Карнавал уже прошла в финал. Покров и Верещагин участвовали в испытании, но оба не смогли его закончить. Поэтому никто из них не прошел в финал.
В новом выпуске Покров и Верещагин снова будут решать, кто из них пройдет в финал. Затем выигравший будет соревноваться с Карнавал за звание победителя. Финальное испытание будет представлять собой лабиринт с различными опасностями.
Главный приз — 5 миллионов рублей, которые будут отправлены на спасение определенного вида животных.
VALGORРисковые парни и видимо не очень сообразительные, самое большая аудитория игроков у них в России и они...
Иркут 69Никто и не сомневался. Свой своему глаз не выклюет... Так сказать, "своих не бросаем"... 😀
number10Все равно, что кроликам против морковки воевать.
aevaev«Это вопрос по экспорту. Большая часть экспорта — этот курс компенсируется высокими долларовыми ценами...