Победитель шоу «Звезды в Африке 2» станет известен в воскресенье

Победитель шоу «Звезды в Африке 2» на ТНТ станет известен в воскресенье, 29 мая, за звание лучшего сразятся блогеры Аня Покров и Валя Карнавал, и юморист Олег Верещагин.

В прошлом выпуске программы Валя Карнавал уже прошла в финал. Покров и Верещагин участвовали в испытании, но оба не смогли его закончить. Поэтому никто из них не прошел в финал.

В новом выпуске Покров и Верещагин снова будут решать, кто из них пройдет в финал. Затем выигравший будет соревноваться с Карнавал за звание победителя. Финальное испытание будет представлять собой лабиринт с различными опасностями.

Главный приз — 5 миллионов рублей, которые будут отправлены на спасение определенного вида животных.