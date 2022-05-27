Правозащитник предложил запретить авто без подушек безопасности

Отсутствие подушек безопасности в автомобиле недопустимо, это машины-убийцы, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Что это такое — машина без подушек безопасности? Это машина-убийца. Я считаю, что надо просто запрещать такие машины выпускать, если мы считаемся цивилизованной страной. Машины без подушек безопасности, без ABS выпускать нельзя. Это мое принципиальное мнение», — сказал Похмелкин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, в автомобилях, где нет подушек безопасности, люди гибнут в шесть раз чаще, чем в снабженных такими устройствами.

АвтоВАЗ из-за введенных санкций и проблем с поставками электрокомпонентов будет выпускать упрощенные модели без подушек безопасности, системы ABS, тревожной кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС». Старт продаж ожидается во второй половине июня. При это завод продлил простой еще на неделю.