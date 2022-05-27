Холостяки познакомятся с родителями участниц и сделают выводы

Предфинальная серия «Холостяка» покажет, кто из участниц проекта искренне влюблен, а кому проект нужен для корыстных целей, сообщила пресс-служба ТНТ.

В последнем перед финалом эпизоде «Холостяка» Александр Гранков и Димаш Адилет познакомятся с семьями девушек. В проекте осталось всего четыре участницы: Яна Сапета и Марина Хлипина борются за сердце Гранкова, а Соня Солманидина и Арина Перевертень влюблены в Димаша.

Для холостяков встреча с семьями девушек многое расставит по местам, поможет сделать важные выводы и выбор.

Знакомство с родителями

Открывать день знакомств будет Марина Хлипина. Она представит Александра Гранкова своей маме. Женщина поразит холостяка молодостью и красотой. Герой отметит, что мама имеет большое влияние на дочь.

Родители Сони Солманидиной уверены, что их дочь особенная и неземная. Они раскроют Димашу семейные секреты и расспросят его о планах на будущее за семейным ужином.

Прямо от семейства Солманидиновых Димаш отправился к Арине. Девушка заставит его представить себя в роли мужа.

Последняя финалистка Яна Сапета пригласит на встречу с Гранковым человека, которого он никак не ожидал увидеть. В ходе беседы раскроются неприятные факты личной жизни девушки, что поставит под сомнение ее искренность.

Новый выпуск девятого сезона шоу «Холостяк» выйдет в субботу, 28 мая, в 23.00 на канале ТНТ.