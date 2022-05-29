Диетолог предупредила о вреде некоторых круп по утрам

Каши считаются полезным блюдом, но далеко не все из них полезны для употребления на завтрак, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина

«Многим людям их вообще есть не надо или есть исключительно редко. К таким относятся манная каша, всеми любимая с детства, рисовая каша. Рисовую кашу мы обычно едим из белого риса», — сказала диетолог в беседе на радиостанции «Говорит Москва».

В этих видах круп содержится много крахмала, поэтому после их употребления уровень сахара в крови поднимается, так как у манной и рисовой каш высокий гликемический индекс.

Если употреблять их по утрам, повышение глюкозы в крови может навредить не только людям с сахарным диабетом или лишним весом. При злоупотреблении этими продуктами даже у здорового человека может развиться недомогание, отметила врач.

По ее словам, эти каши быстро дают человеку заряд энергии, который так же быстро исчезает, а вместо него появляются голод и сонливость. Это не очень хорошая привычка для детей, ведь они могут почувствовать усталость уже после первого урока в школе.

Диетолог сообщила, что для завтрака человеку больше всего подходят овсяная и кукурузная каши, у которых наибольшее количество полезных свойств.