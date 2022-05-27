Госдума решила изменить систему капремонта домов

Госдума России собирается изменить систему капремонта домов — ввести обязательное техобследование зданий перед формированием графика работ, соответствующий законопроект одобрен экспертным советом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

«Законодательная инициатива предполагает разделить во времени проведение оценки состояния дома и принятие решения о проведении конкретных работ», — сказала «Известиям» исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов Анна Мамонова.

Также предполагается, что Минстрой установит методические рекомендации по актуализации регпрограмм и краткосрочных планов их реализации, сообщила Мамонова.

Эта мера поможет проводить работы в необходимой очередности и позволит унифицировать подходы к формированию программ в регионах, а также тиражировать положительный опыт, уже сложившийся в субъектах, отмечают эксперты.