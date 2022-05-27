Eminem перевыпустил альбом «The Eminem Show»

Рэпер Eminem переиздал альбом «The Eminem Show», новая версия пластинки расширенная, туда вошли ранее неизданные треки.

Оригинальная пластинка вышла в 2002 году. В новом альбоме 18 треков: неизданные песни, концертные записи и инструментальные версии уже известных работ, сообщается на официальном сайте музыканта.

Премьера альбома «The Eminem Show» состоялась 26 мая на зарубежных платформах (Spotify, Amazon Music, deezer, YouTube Music, Tidal). На российских площадках обновленная версия пластинки пока не вышла.

Американский рэпер прославился в конце 90-х. «The Eminem Show» стал четвертым студийным альбомом для исполнителя и принес рэперу музыкальную премию «Грэмми».