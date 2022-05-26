НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автомобильный тюнинг станет платным

Источник:
Sibnet.ru
194 0
Фото: shirik / Attribution-ShareAlike License

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении государственной пошлины за тюнинг автомобиля, а также ряде других пошлин для автомобилистов. По оценке разработчиков, они принесут в бюджет порядка 700 миллионов рублей.

Документ предусматривает введение государственной пошлины за выдачу разрешения на внесения изменений в конструкцию автомобиля. Сейчас такое разрешение выдается бесплатно. В случае принятия документа за него придется платить тысячу рублей.

Кроме того, документ предусматривает повышение госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности. Сейчас она составляет 800 рублей, ее предлагается повысить до 1500 рублей.

Законопроект также предусматривает появление пошлины за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, ее размер составит 1500 рублей, продление обойдется в тысячу рублей.

Еще по теме
Российские «Зеленые карты» перестанут работать в Европе
Закон о конфискации авто у злостных нарушителей ПДД внесен в Думу
Убийцам и насильникам запретили работать водителями такси
Владельцев авто с правым рулем оштрафовали за пассажиров с телефоном
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада
Появилась информация о ценах «ободранных» Lada
Экономист оценил шансы на укрепление доллара до 100 рублей
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин пообещал богатым россиянам сохранение «лакшери»
Центробанк внепланово снизил ключевую ставку
Автомобильный тюнинг станет платным
Россиянам отключили «старое» приложение AliExpress
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Самое обсуждаемое
90
Украинским офицерам разрешат убивать дезертиров
55
Гуру мировой дипломатии призвал Украину пойти на уступки России
43
Кадыров пригрозил разобраться с Польшей за шесть секунд
27
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада
27
Лавров уличил западных лидеров в незнании России