Автомобильный тюнинг станет платным

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении государственной пошлины за тюнинг автомобиля, а также ряде других пошлин для автомобилистов. По оценке разработчиков, они принесут в бюджет порядка 700 миллионов рублей.

Документ предусматривает введение государственной пошлины за выдачу разрешения на внесения изменений в конструкцию автомобиля. Сейчас такое разрешение выдается бесплатно. В случае принятия документа за него придется платить тысячу рублей.

Кроме того, документ предусматривает повышение госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности. Сейчас она составляет 800 рублей, ее предлагается повысить до 1500 рублей.

Законопроект также предусматривает появление пошлины за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, ее размер составит 1500 рублей, продление обойдется в тысячу рублей.