ЦБ предупредил о схеме мошенничества «обман на обмане»

Банк России предупредил о новой мошеннической схеме, по которой жертвам мошенников обещают помочь получить денежные компенсации, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

«Сейчас мы отмечаем популярную схему с предложением получить якобы компенсационную выплату, если гражданин ранее стал жертвой мошенников. Это так называемый вариант схемы хищения "обман на обмане"», — цитирует «Интерфакс» Уварова.

По его словам, в мае ЦБ заблокировал в интернете 38 подобных ресурсов, предлагающих различные «компенсации», в том числе возврат украденных мошенниками денег.

Вернуть похищенные деньги можно только в том случае, если клиент банка самостоятельно не переводил деньги на счета мошенников и не сообщал им свои личные и финансовые данные, отметили в Банке России.