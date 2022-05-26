Центробанк внепланово снизил ключевую ставку

Центробанк РФ на внеплановом заседании снизил ключевую ставку, теперь она составит 11% вместо 14%, говорится в сообщении регулятора.

«Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — говорится в сообщении.

Это третье подряд снижение ключевой ставки за последние полтора месяца после ее рекордного повышения до 20% в феврале. Тогда регулятор резко ужесточил денежно-кредитную политику, реагируя на обвал рынков, санкции в отношении крупнейших банков и заморозку государственных золотовалютных резервов.

Банк России указывает, что сохраняется возможность дальнейшего снижения ключевой ставки уже на ближайших заседаниях. По прогнозу регулятор, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. По итогам текущего года инфляция может составить 18–23%.

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Также это максимальная ставка, по которой регулятор принимает у банков денежные средства на депозиты.

В результате банкиры снижают стоимость кредитов для бизнеса и простых людей. Это способствует экономическому росту. Однако у нее есть минус — обычно она разгоняет инфляцию.