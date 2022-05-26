НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Центробанк внепланово снизил ключевую ставку

Источник:
Sibnet.ru
140 0
Фото: © Sibnet.ru

Центробанк РФ на внеплановом заседании снизил ключевую ставку, теперь она составит 11% вместо 14%, говорится в сообщении регулятора.

«Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — говорится в сообщении.

Это третье подряд снижение ключевой ставки за последние полтора месяца после ее рекордного повышения до 20% в феврале. Тогда регулятор резко ужесточил денежно-кредитную политику, реагируя на обвал рынков, санкции в отношении крупнейших банков и заморозку государственных золотовалютных резервов.

Банк России указывает, что сохраняется возможность дальнейшего снижения ключевой ставки уже на ближайших заседаниях. По прогнозу регулятор, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. По итогам текущего года инфляция может составить 18–23%.

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Также это максимальная ставка, по которой регулятор принимает у банков денежные средства на депозиты.

В результате банкиры снижают стоимость кредитов для бизнеса и простых людей. Это способствует экономическому росту. Однако у нее есть минус — обычно она разгоняет инфляцию.

Еще по теме
Разработан Telegram‑бот для бесконтактных платежей
Россияне стали чаще платить наличными после ухода Google Pay
Центробанк скорректировал курсы валют
Путин объявил внеплановую индексацию пенсий
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
Подтверждена разработка Death Stranding 2
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада
Появилась информация о ценах «ободранных» Lada
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

xarakire

Видишь, они тебе минусы ставят, они купили по 150 в надежде что он будет по 200.

corrector

В лучших традициях русского капитализма ЦЕНА будет такая же как раньше на полную версию ? !!!

Asd10

Санкции всем только на пользу. Даже вам, котам. Вискаса не будет, будешь мышей ловить и стройным станешь....

Nik3316

ты вообще новость прочитал? вы укрохлопцы меня удивляете иногда)))