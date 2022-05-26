ЕС посчитал «ничтожно малым» объем замороженных активов России

Страны-члены Евросоюза сообщили о заморозке активов Банка России на 23 миллиарда евро, что намного ниже, чем ожидалось ранее, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что в результате западных санкций замороженными оказались около 300 миллиардов золотовалютных резервов России.

«Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в ЕС, согласно информации, полученной Европейской комиссией от 27 стран-членов ЕС», — цитирует ТАСС слова еврокомиссара.

Он отметил, что 23 миллиарда, замороженные в ЕС с начала военной операции РФ на Украине, являются «ничтожно малой цифрой по сравнению со 100 миллиардами евро, замороженными США».

Рейндерс сообщил, что ЕС также заморозил активы физлиц на 10 миллиардов евро, среди которых яхты и недвижимость, принадлежащие российским бизнесменам, которые якобы связаны с Кремлем.

Европейские страны проявляли осторожность в вопросах полного исполнения антироссийских санкций, а некоторые отказались публично объявлять о заморозке российских активов.