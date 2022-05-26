НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ЕС посчитал «ничтожно малым» объем замороженных активов России

Источник:
ТАСС
441 1
Фото: © Sibnet.ru

Страны-члены Евросоюза сообщили о заморозке активов Банка России на 23 миллиарда евро, что намного ниже, чем ожидалось ранее, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что в результате западных санкций замороженными оказались около 300 миллиардов золотовалютных резервов России.

«Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в ЕС, согласно информации, полученной Европейской комиссией от 27 стран-членов ЕС», — цитирует ТАСС слова еврокомиссара.

Он отметил, что 23 миллиарда, замороженные в ЕС с начала военной операции РФ на Украине, являются «ничтожно малой цифрой по сравнению со 100 миллиардами евро, замороженными США».

Рейндерс сообщил, что ЕС также заморозил активы физлиц на 10 миллиардов евро, среди которых яхты и недвижимость, принадлежащие российским бизнесменам, которые якобы связаны с Кремлем.

Европейские страны проявляли осторожность в вопросах полного исполнения антироссийских санкций, а некоторые отказались публично объявлять о заморозке российских активов.

Еще по теме
Кадыров пригрозил разобраться с Польшей за шесть секунд
США призвали не отключать Россию от интернета
Киев заявил о призывах Запада уступить территории России
Байдена обвинили в развязывании «великого противостояния»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
Подтверждена разработка Death Stranding 2
Появилась информация о ценах «ободранных» Lada
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада
Обсуждение (1)
Картина дня
Киев заявил о призывах Запада уступить территории России
Кадыров пригрозил разобраться с Польшей за шесть секунд
США призвали не отключать Россию от интернета
Страны ЕС подчинились требованию России платить рублями за газ
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

corrector

точно, в детский сад..Это как дать человеку в долг, а потом не принимать долг обратно и в...

Sheridan

Вы действительно думаете, что если Россия прямо сегодня остановит СВО и выведет войска с территории Донбаса,...

Asd10

С его то способностью? Согласен с тобой. Попкорн купил)))?

pepelmetal

Пусть берут денежку из арестованных активов