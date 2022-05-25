НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин объявил внеплановую индексацию пенсий

Источник:
Sibnet.ru
562 10
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета объявил об индексации пенсий с 1 июня на 10%, передает сайт Кремля.

«Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров», — сказал Путин.

Глава государства уточнил, что прожиточный минимум вырастет на 10% с 1 июня. По словам Путина, в среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей.

МРОТ также будет повышен на 10%, заявил глава государства. С 1 июля минимальный размер оплаты труда составит 15 тысяч 279 рублей в месяц.

Еще по теме
Центробанк скорректировал курсы валют
Володин сообщил о выплате по внешнему долгу России в рублях
Эксперты объяснилы плюсы и минусы укрепления рубля
Минфин США устроит дефолт России
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
Экономист оценил шансы на укрепление доллара до 100 рублей
Появилась информация о ценах «ободранных» Lada
Блинкен пошутил про Путина строчкой из песни Тейлор Свифт
Обсуждение (10)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Самое обсуждаемое
89
Украинским офицерам разрешат убивать дезертиров
51
Гуру мировой дипломатии призвал Украину пойти на уступки России
27
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада
26
Минфин США устроит дефолт России
25
Российский газ перестал поступать в Финляндию