Путин объявил внеплановую индексацию пенсий

Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета объявил об индексации пенсий с 1 июня на 10%, передает сайт Кремля.

«Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров», — сказал Путин.

Глава государства уточнил, что прожиточный минимум вырастет на 10% с 1 июня. По словам Путина, в среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей.

МРОТ также будет повышен на 10%, заявил глава государства. С 1 июля минимальный размер оплаты труда составит 15 тысяч 279 рублей в месяц.