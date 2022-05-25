Вандалы разрушили буддийский памятник на Алтае

Вандалы в Горном Алтае разрушили буддийский памятник – субурган, возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по республике.

Отмечается, что в дежурную часть поступило сообщение от руководителя одной из религиозных организаций о том, что в урочище Ак Кобы недалеко от села Боочи Онгудайского района республики неизвестные повредили религиозный памятник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»), полицейские ищут причастных к повреждению святыни.

На сообщение о вандализме отреагировал глава буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев. «ВКонтакте» на странице буддийского храма Ак-Буркан опубликовал обращение к главе региона Олегу Хорохордину, где отметил, что памятник разрушен с 10 по 16 мая, а это дни главного праздника буддистов – рождения Будды Шакьямуни.

Этот субурган был построен в 1996 году по инициативе буддистов региона. Памятник посвятили 240-летию вхождения алтайского народа в состав России и алтайскому герою – ламе-Боору.