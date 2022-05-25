Собрана первая упрощенная Lada Granta

Пробный экземпляр упрощенной Lada Granta в спортивной версии Drive Active собран на дочернем предприятии компании АвтоВАЗ — Lada Sport.

Фотографию обновленного автомобиля опубликовал паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

По данным инсайдеров, у машины отсутствуют ABS и тревожная кнопка ЭРА-ГЛОНАСС. Седан оборудовали старым рулевым колесом от Lada Kalina и 1,6-литровым мотором под индексом 11182 пониженного экологического класса. Мощность агрегата составляет 90 лошадиных сил.

По данным источников на предприятии, выпуск «ободранных» модификаций Lada начнется в июне-июле. Новый руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что запуск произойдет в начале июня, но не назвал, что именно будет сходить с конвейеров.

АвтоВАЗ в апреле этого года реализовал 8 506 автомобилей Lada, что на 78% меньше по сравнению с прошлым годом, такие цифры привела Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).