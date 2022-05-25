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Украинский режиссер встал на защиту русских

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: che (Please credit as "Petr Novák, Wikipedia" in case you use this outside Wikimedia projects.) / CC BY-SA 3.0

Режиссер Сергей Лозница высказался против отмены русской культуры и призвал судить людей по поступкам.

«Я твердо верю, что о людях следует судить по их собственным словам, их собственным поступкам, а не по их паспортам», — цитирует РИА Новости режиссера со ссылкой «Франс Пресс».

Лозница считает, что считать всех россиян плохими — бесчеловечно. Также на 75-м Каннском фестивале он высказался против «отмены» российской культуры.

Сергей Лозница известен по таким фильмам как «Счастье мое», «В тумане», «Кроткая», «Донбасс». Фильм «В тумане» про Вторую мировую войну получил на Каннах специальный приз «Фипресси» в 2012 году.

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