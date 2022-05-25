Электрогитару Курта Кобейна оценили в 4,5 млн долларов

Гитара солиста группы Nirvana, с Курт Кобейн появился в клипе «Smells Like Teen Spirit» была продана на торгах за 4,5 миллиона долларов.

Изначально на торгах музыкальный инструмент был выставлен за 600 тысяч долларов. Но нашелся ценитель творчества Кобейна. Который выложил за нее сумму намного выше. Обладателей гитары стал американский миллиардер Джим Ирсей, сообщает Forbes.

Покупатель сообщил в Twitter, что гитара дополнила его обширную коллекцию вещей с американской музыкальной историей и поп-культурой.

Курт Кобейн известен как как основатель и лидер рок-группы Nirvana. Музыкант погиб в 1994 году, когда ему было 27 лет, но до сих пор остается кумиром ценителей рока.