НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Электрогитару Курта Кобейна оценили в 4,5 млн долларов

Источник:
Sibnet.ru
243 0

Гитара солиста группы Nirvana, с Курт Кобейн появился в клипе «Smells Like Teen Spirit» была продана на торгах за 4,5 миллиона долларов.

Изначально на торгах музыкальный инструмент был выставлен за 600 тысяч долларов. Но нашелся ценитель творчества Кобейна. Который выложил за нее сумму намного выше. Обладателей гитары стал американский миллиардер Джим Ирсей, сообщает Forbes.

Покупатель сообщил в Twitter, что гитара дополнила его обширную коллекцию вещей с американской музыкальной историей и поп-культурой.

Курт Кобейн известен как как основатель и лидер рок-группы Nirvana. Музыкант погиб в 1994 году, когда ему было 27 лет, но до сих пор остается кумиром ценителей рока.

Еще по теме
Кем будут работать артисты, если уйдут из шоу‑бизнеса
Валерий Меладзе решил уйти из шоу‑бизнеса в науку
Артисты создадут ассоциацию для поддержки «Русского мира»
«Би-2» перенесла концерты из‑за разобщенности людей
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ночь музеев — 2022 в Новосибирске: куда сходить
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Самое обсуждаемое
89
Украинским офицерам разрешат убивать дезертиров
33
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
32
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
27
Россия создала штаб по восстановлению Донбасса
27
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада