Неуловимость мух получила объяснение

Мухи обладают невероятной реакцией, выяснили исследователи. Именно поэтому человеку так тяжело прихлопнуть это надоедливое насекомое.

Зрение обладает характеристикой, которая называется временная разрешающая способность. Ее определяют по порогу слияния мерцания, говорится в статье ученых, опубликованной журналом LiveScience.

Как только скорость изображения превышает порог слияния, глаз перестает реагировать на картинку. У человека порог составляет 60 «кадров» в секунду, а у мух — целых 400. Таким образом, мухи видят движения человека как бы в замедленной съемке.

Расчеты показали, что для реакции на опасность мухе требуется всего 200 миллисекунд. Кроме этого, в полете для смены курса этому насекомому хватает всего одной тысячной секунды, отмечается в статье.

Ученые также провели скоростную видеосъемку взлетающих домашних мух — оказалось, что им требуется всего семь миллисекунд, чтобы оторваться от поверхности на одном взмахе крыла. Такая особенность определяется наличием жужжальца — видоизмененной пары крыльев.

Кроме этого, жужжальца служат в полете стабилизаторами, помогая удерживать курс во время головокружительных маневров. Исследователи отмечают, что дальнейшее изучение особенностей мухи может помочь инженерам создать перспективные летательные аппараты.