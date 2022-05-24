НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Неуловимость мух получила объяснение

Источник:
LiveScience
393 3
Фото: raymond_zoller / Attribution-ShareAlike License

Мухи обладают невероятной реакцией, выяснили исследователи. Именно поэтому человеку так тяжело прихлопнуть это надоедливое насекомое.

Зрение обладает характеристикой, которая называется временная разрешающая способность. Ее определяют по порогу слияния мерцания, говорится в статье ученых, опубликованной журналом LiveScience.

Как только скорость изображения превышает порог слияния, глаз перестает реагировать на картинку. У человека порог составляет 60 «кадров» в секунду, а у мух — целых 400. Таким образом, мухи видят движения человека как бы в замедленной съемке.

Расчеты показали, что для реакции на опасность мухе требуется всего 200 миллисекунд. Кроме этого, в полете для смены курса этому насекомому хватает всего одной тысячной секунды, отмечается в статье.

Ученые также провели скоростную видеосъемку взлетающих домашних мух — оказалось, что им требуется всего семь миллисекунд, чтобы оторваться от поверхности на одном взмахе крыла. Такая особенность определяется наличием жужжальца — видоизмененной пары крыльев.

Кроме этого, жужжальца служат в полете стабилизаторами, помогая удерживать курс во время головокружительных маневров. Исследователи отмечают, что дальнейшее изучение особенностей мухи может помочь инженерам создать перспективные летательные аппараты.

Еще по теме
Генетики заставили томаты накапливать «солнечный» витамин
Студент НГТУ разработал макет бионического протеза кисти
Денисову пещеру в голоцене заселили летучие мыши вместо людей
Российские ученые разгадали причину загадочной болезни рыбаков
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия отказалась поставлять продовольствие себе в ущерб
Урсула фон дер Ляйен разбила мечты Украины о вступлении в ЕС
Первый подержанный Aurus выставили на продажу
Ночь музеев — 2022 в Новосибирске: куда сходить
Обсуждение (3)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
89
Украинским офицерам разрешат убивать дезертиров
33
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
32
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
27
Россия создала штаб по восстановлению Донбасса
27
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада