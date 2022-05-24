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Шойгу объяснил замедление темпов спецоперации на Украине

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Минобороны России

Россия сознательно замедлила темпы проведения спецоперации на Украине, чтобы избежать жертв среди мирного населения, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры», — приводит РИА Новости слова Шойгу, сказанные им на заседании совета глав Минобороны ОДКБ.

Он отметил, что российские войска, в отличие от ВСУ, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители. Огневые позиции и военные объекты противника поражают с помощью высокоточного оружия, подчеркнул генерал.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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Оборона #Военная политика #Армия #Конфликты
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