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Убийцам и насильникам запретили работать водителями такси

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: an2nv / Attribution-ShareAlike License

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете работать водителями такси и автобусов гражданам, судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Документ вводит запрет на работу водителями такси и автобусов для лиц с неснятой или непогашенной судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, запрет на работу водителями такси коснется граждан, имеющих судимость за преступления средней тяжести.

Так, согласно закону, к управлению такси не допускаются лица с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Кроме этого, водителями такси не смогут работать лица, совершившие преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества.

Трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению. Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

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Топ комментариев

GammiPluh

Любых? даже убить детей? там десяток женщин? у вас нацистов именно так заведено мы вкурсе

Иркут 69

У Шойгу нет своих непосредственных задач? Он что, патриарх или каноник? ☺️

Nik3316

готовится к земле, по совету Кличко?

Alhazred

Если бы у нас такое предложили, он первый бы тут такой вой поднял.)))