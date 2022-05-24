Убийцам и насильникам запретили работать водителями такси

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете работать водителями такси и автобусов гражданам, судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Документ вводит запрет на работу водителями такси и автобусов для лиц с неснятой или непогашенной судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, запрет на работу водителями такси коснется граждан, имеющих судимость за преступления средней тяжести.
Так, согласно закону, к управлению такси не допускаются лица с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Кроме этого, водителями такси не смогут работать лица, совершившие преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества.
Трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению. Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.
GammiPluhЛюбых? даже убить детей? там десяток женщин? у вас нацистов именно так заведено мы вкурсе
Иркут 69У Шойгу нет своих непосредственных задач? Он что, патриарх или каноник? ☺️
Nik3316готовится к земле, по совету Кличко?
AlhazredЕсли бы у нас такое предложили, он первый бы тут такой вой поднял.)))