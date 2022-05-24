Убийцам и насильникам запретили работать водителями такси

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете работать водителями такси и автобусов гражданам, судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Документ вводит запрет на работу водителями такси и автобусов для лиц с неснятой или непогашенной судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, запрет на работу водителями такси коснется граждан, имеющих судимость за преступления средней тяжести.

Так, согласно закону, к управлению такси не допускаются лица с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Кроме этого, водителями такси не смогут работать лица, совершившие преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества.

Трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению. Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.