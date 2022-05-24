Гибель рыбы в новосибирской реке Амба привела к уголовному делу

Сточные воды загрязнили реку Амба в Новосибирской области и убили рыбу, следователи возбудили уголовное дело, сообщает прокуратура региона.

На участке реки Амба в Колыванском районе Новосибирской области в мае произошла массовая гибель рыбы. В реку попали сточные воды одного из перерабатывающих предприятий.

Результаты лабораторных исследований проб поверхностных вод реки и ее притока показали превышение концентраций загрязняющих веществ над установленными предельно-допустимыми концентрациями рыбохозяйственного значения.

Следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод). Результаты лабораторных исследований проб поверхностных вод реки и ее притока показали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Местные жители предполагали, что в загрязнении виноват свинокомплекс «Кудряшовский». В пресс-службе АО «Кудряшовский» ТАСС сообщили, что предприятие не входит в природоохранную зону реки Амбы.