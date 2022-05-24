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Гибель рыбы в новосибирской реке Амба привела к уголовному делу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба администрации НАО

Сточные воды загрязнили реку Амба в Новосибирской области и убили рыбу, следователи возбудили уголовное дело, сообщает прокуратура региона.

На участке реки Амба в Колыванском районе Новосибирской области в мае произошла массовая гибель рыбы. В реку попали сточные воды одного из перерабатывающих предприятий.

Результаты лабораторных исследований проб поверхностных вод реки и ее притока показали превышение концентраций загрязняющих веществ над установленными предельно-допустимыми концентрациями рыбохозяйственного значения.

Следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод). Результаты лабораторных исследований проб поверхностных вод реки и ее притока показали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Местные жители предполагали, что в загрязнении виноват свинокомплекс «Кудряшовский». В пресс-службе АО «Кудряшовский» ТАСС сообщили, что предприятие не входит в природоохранную зону реки Амбы. 

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Топ комментариев

GammiPluh

Любых? даже убить детей? там десяток женщин? у вас нацистов именно так заведено мы вкурсе

Иркут 69

У Шойгу нет своих непосредственных задач? Он что, патриарх или каноник? ☺️

Nik3316

готовится к земле, по совету Кличко?

Alhazred

Если бы у нас такое предложили, он первый бы тут такой вой поднял.)))