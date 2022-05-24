Гибель рыбы в новосибирской реке Амба привела к уголовному делу

Сточные воды загрязнили реку Амба в Новосибирской области и убили рыбу, следователи возбудили уголовное дело, сообщает прокуратура региона.
На участке реки Амба в Колыванском районе Новосибирской
области в мае произошла массовая гибель рыбы. В реку попали сточные воды одного
из перерабатывающих предприятий.
Результаты лабораторных исследований проб поверхностных вод
реки и ее притока показали превышение концентраций загрязняющих веществ над
установленными предельно-допустимыми концентрациями рыбохозяйственного
значения.
Следователь возбудил уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод). Результаты
лабораторных исследований проб поверхностных вод реки и ее притока показали
превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.
Местные жители предполагали, что в загрязнении виноват свинокомплекс «Кудряшовский». В пресс-службе АО «Кудряшовский» ТАСС сообщили, что предприятие не входит в природоохранную зону реки Амбы.
GammiPluhЛюбых? даже убить детей? там десяток женщин? у вас нацистов именно так заведено мы вкурсе
Иркут 69У Шойгу нет своих непосредственных задач? Он что, патриарх или каноник? ☺️
Nik3316готовится к земле, по совету Кличко?
AlhazredЕсли бы у нас такое предложили, он первый бы тут такой вой поднял.)))