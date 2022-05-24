Капитал десяти сверхбогачей превысил состояние 40% жителей Земли

Десять богатейших людей мира обладают состоянием, превышающим совокупный размер накоплений 40% беднейшего населения планеты — 3,1 миллиарда человек, говорится в докладе международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.

Всего в мире имеется 2 688 миллиардеров - на 573 больше, чем еще два года назад, общее состояние которых равно 12,7 триллиона долларов. При этом богатство 20 крупнейших долларовых миллиардеров превышает ВВП всей Африки южнее Сахары, приводит ТАСС содержание доклада.

В Oxfam указывают, что Эксперты подчеркивают, что с начала пандемии коронавируса, по статистике, каждые 30 часов в мире появлялся новый миллиардер. И почти миллион человек за это время сталкивается с тотальной бедностью

За последние два года совокупное состояние миллиардеров выросло больше, чем за все предыдущие 23 года вместе. В настоящее время их совокупное состояние равняется 13,9% мирового ВВП, что в три раза выше, чем в 2000 году.