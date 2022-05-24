Владельцев авто с правым рулем оштрафовали за пассажиров с телефоном

Владельцы праворульных автомобилей начали получать штрафы за телефон за рулем, но проблема в том, что его использовал пассажир. Дело в том, что нейросеть не умеет отличать, с какой стороны руль машины.

Московский автомобилист на Mitsubishi Galant пожаловался, что ему пришел штраф за разговор во время движения по телефону — 1,5 тысячи рублей. Только говорил в этот момент по телефону пассажир.

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Представитель компании «Технологии распознавания» Сергей Кусов объяснил Autonews.ru, что это произошло, так как нейросеть не обучили отличать расположение руля, потому что в Москве у 97% авто левый руль.

«По госномеру определяется транспортное средство, а по базе проверяется, где у него руль. Соответственно при фиксации телефона слева и правом руле материал выбраковывается», — объяснил, как должно работать вынесение штрафов, эксперт по фото-видеофиксации Григорий Шухман.

По мнению юриста Дмитрия Дугина, оспорить такой штраф водителю не составит труда. Автомобилист в таком случае может направить в ГИБДД любые данные о своей машине, которые подтверждают, что автомобиль праворульный.