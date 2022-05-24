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Второй сезон «Эпидемии» на ТНТ выйдет 30 мая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из второго сезона сериала «Эпидемия»

Телепремьера второго сезона сериала «Эпидемия» состоится на ТНТ 30 мая, сразу после завершения первого сезона, сообщила пресс-служба канала во вторник.

Сюжет второго сезона возьмет начало в прошлом и вспомнит о событиях пятой серии, когда герои повстречали на пути военных.

В этот момент зрители познакомятся с новым персонажем – солдатом Женей (Юра Борисов). Он бежит из своего отряда, лишается средств связи и оказывается посреди холодного леса. Чудом полуживой и замёрзший Женя выходит к дому, где эпидемию пережидают Эзис (Аскар Ильясов), Тарас (Никита Еленев), Алёна (Виктория Клинкова) и Соня (Юлия Ендроссек).

Они спасают его и решают, что делать дальше, ведь «локдаун» не может продолжаться вечно, и запасы еды в доме кончаются. Вскоре пути новых героев пересекутся с сюжетными линиями персонажей первого сезона – они нашли убежище в Карелии и пытаются двигаться дальше после трагичных событий, которые они пережили.

Первый сериал «Эпидемии» оказался очень популярным. В частности, причиной стали совпадения с реальной ситуацией в мире — пандемией коронавируса. Проектпохвалил писатель Стивен Кинг,назвав «Эпидемию» чуть ли не лучшим сериалом.

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Топ комментариев

Asd10

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Nik3316

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Times Square

Правильно! К черту подушки безопасности! Да и тормоза придумали трусы)

Dmitriy1983

Она напичканая должна 600 стоить. А такая рублей 300