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Стивен Кинг назвал «Эпидемию» чертовски хорошим русским сериалом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Эпидемия»

Стивен Кинг оценил российский сериал «Эпидемия». По мнению писателя, это спагетти-вестерн, только со снегом и зараженными чумой русскими-убийцами.

Проект Павла Костомарова «Эпидемия» с начала октября вошел в каталог Netflix. На американском сервисе он называется «На озеро». Писатель Стивен Кинг дал оценку сериалу в Twitter.

«"Эпидемия" — чертовски хороший русский сериал на Netflix. Необходимо знать четыре вещи: есть чума, там много снега и холода, все пьют водку, небольшой спойлер: маленький ребенок — заноза в заднице», — написал Кинг.

В другомпосте Twitter, фантаст отметил, что об «Эпидемии» стоит знать три вещи:

  1. Представьте спагетти-вестерн, только со снегом и зараженными чумой русскими-убийцами.
  2. Классная операторская работа. Некоторые вещи сняты вверх ногами. Почему? Не знаю.
  3. Ребенок все еще заноза в заднице.

«Эпидемия» — история о подмосковной семье, которая вместе с другими выжившими спасается от внезапной эпидемии смертельного вируса. Человечество не знает, как справиться с новой болезнью, и цивилизация постепенно начинает разрушаться. Остается лишь небольшая территория, населенная доведенными до отчаяния людьми, чья главная цель — выживание любой ценой.

Главные роли в сериале исполнили Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Юрий Кузнецов, Александр Робак.

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