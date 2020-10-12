Стивен Кинг назвал «Эпидемию» чертовски хорошим русским сериалом

Стивен Кинг оценил российский сериал «Эпидемия». По мнению писателя, это спагетти-вестерн, только со снегом и зараженными чумой русскими-убийцами.

Проект Павла Костомарова «Эпидемия» с начала октября вошел в каталог Netflix. На американском сервисе он называется «На озеро». Писатель Стивен Кинг дал оценку сериалу в Twitter.

TO THE LAKE, a pretty darn good Russian series on Netflix. Four things to know:

1. There's a plague.

2. There's lots of snow and cold (Russia, stupid).

3. Everybody drinks vodka.

4. Weak-ass spoiler alert: the little kid is a pain in the ass. — Stephen King (@StephenKing) October 11, 2020

«"Эпидемия" — чертовски хороший русский сериал на Netflix. Необходимо знать четыре вещи: есть чума, там много снега и холода, все пьют водку, небольшой спойлер: маленький ребенок — заноза в заднице», — написал Кинг.

В другомпосте Twitter, фантаст отметил, что об «Эпидемии» стоит знать три вещи:

Представьте спагетти-вестерн, только со снегом и зараженными чумой русскими-убийцами. Классная операторская работа. Некоторые вещи сняты вверх ногами. Почему? Не знаю. Ребенок все еще заноза в заднице.

«Эпидемия» — история о подмосковной семье, которая вместе с другими выжившими спасается от внезапной эпидемии смертельного вируса. Человечество не знает, как справиться с новой болезнью, и цивилизация постепенно начинает разрушаться. Остается лишь небольшая территория, населенная доведенными до отчаяния людьми, чья главная цель — выживание любой ценой.

Главные роли в сериале исполнили Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Юрий Кузнецов, Александр Робак.