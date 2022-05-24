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Менее 10% россиян смогут позволить себе отдых за границей

Источник:
ТАСС
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Фото: Tobias Alt, Tobi 87 / CC BY-SA 4.0

Лишь 8% россиян из тех, кто планирует летний отпуск, намерены провести его за границей, таковы результаты проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» опрос.

На российские курорты намерены отправиться 27% россиян, планирующих отпуск этим летом. Еще 18% проведут отдых в поездках по России, но не на курортах, приводит ТАСС данные опроса.

За границей, в доступных сейчас россиянам странах (Турция, Египет и ряд других), собираются провести летний отпуск 8% респондентов. При этом 24% отпускников будут отдыхать на даче и еще 20% — дома.

Большинство (40%) будут отдыхать летом там, где планировали и до начала спецоперации на Украине. При этом 24% заявили, что отказались от запланированной поездки этим летом или изменили ее маршрут, а еще 8% вовсе отказались от летнего отпуска, вопреки первоначальным планам.

Опрос был проведен банком «Открытие» и «Росгосстрахом» 16-20 мая по репрезентативной выборке среди 1 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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