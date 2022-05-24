Шойгу предложил РПЦ канонизировать Суворова

Министр обороны России Сергей Шойгу и ряд общественных организаций предложили Русской православной церкви (РПЦ) рассмотреть возможность причисления к лику святых полководца Александра Суворова. сообщил председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата епископ Троицкий Панкратий.

РПЦ соберет материалы о его жизни и информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения, это обязательный критерий для канонизации, сказал ТАСС Панкратий. «Когда у нас будет достаточно много материала, мы уже вернемся к этому вопросу основательно», — отметил епископ.

Александр Васильевич Суворов (1730-1800) — великий русский полководец, военный теоретик, князь Италийский, граф Рымникский, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских войск, великий маршал войск пьемонтских. Обладатель всех российских военных орденов и многих иностранных наград.

На протяжении почти полувека непрерывной боевой деятельности Суворов участвовал в семи войнах, провел 60 сражений и не проиграл ни одного.