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Шойгу предложил РПЦ канонизировать Суворова

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу и ряд общественных организаций предложили Русской православной церкви (РПЦ) рассмотреть возможность причисления к лику святых полководца Александра Суворова. сообщил председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата епископ Троицкий Панкратий.

РПЦ соберет материалы о его жизни и информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения, это обязательный критерий для канонизации, сказал ТАСС Панкратий. «Когда у нас будет достаточно много материала, мы уже вернемся к этому вопросу основательно», — отметил епископ.  

Александр Васильевич Суворов (1730-1800) — великий русский полководец, военный теоретик, князь Италийский, граф Рымникский, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских войск, великий маршал войск пьемонтских. Обладатель всех российских военных орденов и многих иностранных наград.

На протяжении почти полувека непрерывной боевой деятельности Суворов участвовал в семи войнах, провел 60 сражений и не проиграл ни одного.

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Что за бред? Кто верующий и так с заглавной пишут. А остальные с какого перепуга должны. Я атеист. Для...

Иркут 69

У Шойгу нет своих непосредственных задач? Он что, патриарх или каноник? ☺️