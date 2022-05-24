Лавров уличил западных лидеров в незнании России

Западные политики, желающие поражения России «на поле боя», наверное, плохо учились в школе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Говорят, что Россия должна "потерпеть поражение", они должны "победить Россию", добиться того, чтобы Россия "проиграла на поле боя". Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие "заклинания". Наверное, они плохо учились в школе», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, они «делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия. Он уверен, что в итоге Западу придется признать «реальность, которая создается "на земле"».

«Будет вынужден признать, что нельзя безнаказанно постоянно наступать на российские жизненные интересы, русских, где бы они ни жили», — указал Лавров.

Глава МИД России признался, что поражен тому, с какой скоростью Запад занял русофобскую позицию после начала спецоперации на Украине. «Это значит, что никуда не исчезало то, что они думали про Россию, начиная с XVI—XVII—XVIII веков», — удивился министр.