Отсутствие хорошего кино оказалось неглавной бедой кинотеатров

Российское кино не может составить конкуренцию голливудским релизам, а советские легенды зрителю неинтересны. Но главная проблема, угрожающая массовому закрытию кинотеатров, — техническая, рассказал управляющий сети кинотеатров «Синема 5» Алексей Воронков.

Воронков, подводя итоги последствий западных санкций, высказал мнение о грядущем закрытии кинотеатров в России. Чтобы вывести кинотеатры из минуса, нужно время, которого уже сейчас нет.

«Запас прочности у среднего кинотеатра – три месяца, два из которых полностью закончились. Будет ли это катастрофой? Да. Мы можем прийти к тому, что, когда контент появится, его просто негде будет показывать», — сказал Воронков в интервью сайту «Бюллетень кинопрокатчика».

Воронков также подвел итоги проката без голливудских релизов. Оказалось, что индийское и корейское кино не в силах собрать массовую аудиторию. На российские новинки зритель массово не пошел. Показ советских легенд кино оказался нерезультативный.

«К сожалению, это понятно пока только нам, а не широкому кругу узких специалистов, советующих кинотеатрам, что надо показывать в условиях санкций. Я лично не вижу вариантов существования кинотеатров без большого кино, а в нашем случае – без большого российского кино. Будет оно? Не знаю» — сказал управляющий сети кинотеатров.