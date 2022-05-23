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Отсутствие хорошего кино оказалось неглавной бедой кинотеатров

Источник:
«Бюллетень кинопрокатчика»
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Фото: © Sibnet.ru

Российское кино не может составить конкуренцию голливудским релизам, а советские легенды зрителю неинтересны. Но главная проблема, угрожающая массовому закрытию кинотеатров, — техническая, рассказал управляющий сети кинотеатров «Синема 5» Алексей Воронков.

Воронков, подводя итоги последствий западных санкций, высказал мнение о грядущем закрытии кинотеатров в России. Чтобы вывести кинотеатры из минуса, нужно время, которого уже сейчас нет.

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«Запас прочности у среднего кинотеатра – три месяца, два из которых полностью закончились. Будет ли это катастрофой? Да. Мы можем прийти к тому, что, когда контент появится, его просто негде будет показывать», — сказал Воронков в интервью сайту «Бюллетень кинопрокатчика».

Воронков также подвел итоги проката без голливудских релизов. Оказалось, что индийское и корейское кино не в силах собрать массовую аудиторию. На российские новинки зритель массово не пошел. Показ советских легенд кино оказался нерезультативный.

«К сожалению, это понятно пока только нам, а не широкому кругу узких специалистов, советующих кинотеатрам, что надо показывать в условиях санкций. Я лично не вижу вариантов существования кинотеатров без большого кино, а в нашем случае – без большого российского кино. Будет оно? Не знаю» — сказал управляющий сети кинотеатров.

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Топ комментариев

slavaynin

у тебя и полк азов из мариуполя наступает.

Dimank

Леонид Ильич был Совсем другим человеком!

kygear

Будут защищать до последнего тайваньца.но все они китайцы.

лачинов

Только этого? Другие только правду - матку режут? В таком случае вы ещё более наивны.