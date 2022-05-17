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Денег нет: когда закроют российские кинотеатры?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой сети кинотеатров «Каро»
Кинобизнес в России пришел в упадок еще во времена пандемии, но санкции Запада после начала военной спецоперации нанесли еще больший урон: кинозалы пустуют без голливудских релизов. Удержится ли индустрия на плаву и когда закроются кинотеатры?

В марте от России отказались крупнейшие западные дистрибьютеры: Walt Disney Studios, Sony Pictures Productions, Universal Pictures. Это означало, что главные ожидаемые релизы, среди которых «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, «Морбиус» с Джаредом Лето прошли мимо российских зрителей.

Нет Голливуда — нет денег

«Все-таки именно Голливуд сформировал у российской публики привычку ходить в кино. Сейчас, к сожалению, мы видим отток зрителей. В кинотеатрах люди предпочитали смотреть голливудский контент, а дома – отечественный», — высказался продюсер Гевонд Андреасян в интервью «БК».

Отсутствие западного контента в российских кинотеатрах сразу отразилось на кассовых сборах. По данным сайта «Кинобизнес», в январе сборы достигли почти 4 миллиардов рублей, в феврале — около 2 миллиардов. Тогда зрители смотрели такие фильмы как «King’s Man: Начало», «Анчартед: На картах не значится», «Смерть на Ниле».

В марте, когда зарубежные хиты, оставшиеся в прокате, еще приносили деньги, прокатные фильмы в совокупности принесли 1,3 миллиарда рублей. Но уже в апреле доход кинотеатров от проката составил всего 900 тысяч.

Спасти апрельский прокат должны были «Фантастические твари: Тайны Дамблодора» — один из приквелов-спин-оффов серии фильмов о Гарри Поттере. В мае ожидались два крупных релиза — «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» и «Джон Уик 4».

«Причин пойти в кинотеатр осталось очень мало. Со временем это может измениться, если будут выходить большие событийные отечественные проекты, но они в лучшем случае появятся через полтора-два года. То есть кинотеатры должны как-то продержаться это время. Без поддержки государства им это не удастся», — считает Андреасян.

Хитрый ход

После первых убытков в некоторых кинотеатрах начали показывать «запрещенку». Вышли пиратские версии «Бэтмена», «Соника 2», «Морбиуса». Такие показы официально не афишировались.

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Хитрость кинотеатров заключалась в том, что ответственности за распространение нелицензионного контента они не понесут, поскольку весь пиратский контент показывали арендаторы.

Схема простая: некий арендатор выкупает у кинотеатра кинозал на определенное время, показывает там абсолютно любой фильм. Цену за билет назначает тоже арендатор, как и рекламирует показ.

При таком варианте прибыль могут получить обе стороны. В одном из новосибирских кинотеатров Sibnet.ru рассказали, что формула аренды состоит из перемноженной средней цены за билет на количество посадочных мест в зале. Из полученной суммы вычитается 30%.

Например, арендуется зал на 100 мест. Билеты в кинотеатре в среднем стоят 200 рублей. За вычетом 30% арендатор платит кинотеатру 14 тысяч и показывает, допустим «Бэтмена», по цене 300 рублей за билет, собирая полный зал. Тогда и он остается в плюсе.

При этом позиция Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) по поводу проката пиратских фильмов в целом негативная.

«Мы понимаем, что подобные случаи вызваны прежде всего паническими настроениями в отрасли <…>. Мы осуждаем практику незаконной демонстрации фильмов в российских кинотеатрах и призываем все профессиональное киносообщество к недопущению подобной практики», — говорится в заявлении на сайте АВК.

Ожидать закрытия?

Речи о полном закрытии кинотеатров в России пока не идет. Продюсер Андреасян считает, что нужно сокращать количество работающих залов, чтобы сэкономить расходы. На помощь может подоспеть и господдержка, которая позволит сократить издержки.

Сейчас основная господдержка направлена на производство отечественных фильмов. Но проблема не столько в количестве контента, сколько в его качестве.

«Самое трудное в текущей ситуации – отсутствие понимания сроков происходящего. Полгода, год, два или три года? А если принять как факт, что голливудского контента больше не будет, тогда существенная часть кинотеатров закроется сразу. После такого рынок будет восстанавливаться лет пятнадцать», — спрогнозировал Андреасян.

Режиссер и продюсер Константин Буслов в интервью «БК» рассказал, что при нынешней экономической ситуации страдают и производители контента. Но надеется, что кинобизнес переживет этот период.

«Было бы хорошо, если бы еще добавили бюджет и Фонду кино, и Минкультуры, потому что производство и гонорары дорожают. Большое, качественное, конкурентоспособное кино, способное собрать хороший бокс-офис, нельзя снять за три копейки», — отметил Буслов.


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