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Кремль заявил об оголтелой позиции Польши

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Польские власти заняли в отношении России «оголтелую позицию», поэтому развитие ситуации о поставках газа в Польшу предсказать сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее власти Польши объявили о решении разорвать подписанное в 1993 году межправительственное соглашение с Россией о поставках газа в республику.

«Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать», — цитирует ТАСС Пескова. Он смог ответить на вопрос возможно ли возобновление такого сотрудничества между Москвой и Варшавой.

Песков признал, что сейчас вряд ли можно говорить о каких-то договорных отношениях с этой страной. «Польша, вы знаете, давно отказалась платить за газ. Поэтому для того, чтобы газ поставлялся, нужны: а) какие-то документальные договоренности; б) оплата», — отметил он.

При этом пресс-секретарь президента России напомнил, что, хотя Варшава давно отказалась от оплаты, она «продолжает косвенно получать российский газ, просто покупая его дороже — с другой стороны, по известной схеме».

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Политика #Мир #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))

pkv84

Мда...что президент у них в маразме глубоком,что госсекретарь умом не блещет...интересно,кто же этих...

Asd10

Разрыв шаблона провоцируешь? Не гуманный способ ведения дискуссии😄

Asd10

Он много чего говорит. Что прикажут, то и говорит. Служба такая. Ты штоле не знал, наивный?