Кремль заявил об оголтелой позиции Польши

Польские власти заняли в отношении России «оголтелую позицию», поэтому развитие ситуации о поставках газа в Польшу предсказать сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее власти Польши объявили о решении разорвать подписанное в 1993 году межправительственное соглашение с Россией о поставках газа в республику.

«Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать», — цитирует ТАСС Пескова. Он смог ответить на вопрос возможно ли возобновление такого сотрудничества между Москвой и Варшавой.

Песков признал, что сейчас вряд ли можно говорить о каких-то договорных отношениях с этой страной. «Польша, вы знаете, давно отказалась платить за газ. Поэтому для того, чтобы газ поставлялся, нужны: а) какие-то документальные договоренности; б) оплата», — отметил он.

При этом пресс-секретарь президента России напомнил, что, хотя Варшава давно отказалась от оплаты, она «продолжает косвенно получать российский газ, просто покупая его дороже — с другой стороны, по известной схеме».