Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость, заявил президент США Джо Байден.

Официальный Пекин считает Тайвань (де-факто отдельное островное государство) частью Китая. Китайские власти выступают решительно против его признания, продвигая в мире концепцию «одного Китая». США официально поддерживают эту концепцию, но предостерегают Пекин от военного решения проблемы.

«Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», — приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им в ответ на вопрос, готовы ли США военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость.

Байден напомнил, что США согласились с политикой «одного Китая», но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна.

«Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине», — добавил президент США.