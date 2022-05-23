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Жара до +29 градусов вернется в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жара до +29 градусов вернется в Новосибирск в середине недели, при этом осадков на неделе не ожидается, сообщила Sibnet.ru в понедельник дежурный синоптик Западно-Сибирского Гидрометцентра Дарья Беспалова.

«Пришел антициклон с сухой теплой воздушной массой. Температура день ото дня повышается на один градус» — сказала синоптик.

Во вторник ожидается температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем — 25-27 градусов. В среду будет еще теплее: ночью —14-16 градусов, а днем воздух прогреется до 26-28 градусов. В четверг ночью температура составит 15-17 градусов, днем — 27-29 градусов.

Во вторник и среду ожидается ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами до 14 метров в секунду. Всю неделю будет сухо, дождей не предвидится. Поэтому синоптики объявили повышенный класс пожароопасности.

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Топ комментариев

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))

pkv84

Мда...что президент у них в маразме глубоком,что госсекретарь умом не блещет...интересно,кто же этих...

Asd10

Разрыв шаблона провоцируешь? Не гуманный способ ведения дискуссии😄

pepelmetal

Зачем уничтожать такую ценность? Лучше в Россию отправить, вместе с асфальтом и нутеллой