Жара до +29 градусов вернется в Новосибирск в середине недели, при этом осадков на неделе не ожидается, сообщила Sibnet.ru в понедельник дежурный синоптик Западно-Сибирского Гидрометцентра Дарья Беспалова.

«Пришел антициклон с сухой теплой воздушной массой. Температура день ото дня повышается на один градус» — сказала синоптик.

Во вторник ожидается температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем — 25-27 градусов. В среду будет еще теплее: ночью —14-16 градусов, а днем воздух прогреется до 26-28 градусов. В четверг ночью температура составит 15-17 градусов, днем — 27-29 градусов.

Во вторник и среду ожидается ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами до 14 метров в секунду. Всю неделю будет сухо, дождей не предвидится. Поэтому синоптики объявили повышенный класс пожароопасности.