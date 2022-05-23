Детали спецоперации попытались найти в предсказаниях Ванги

Знакомые болгарской провидицы Ванги считают, что в ее пророчествах говорилось о военной спецоперации. Эксперты уверены — предсказания трактуются, исходя из нынешней политической ситуации.
Прогноз Ванги на 2022 год, год «шести двоек», обсудили в эфире программы «На самом деле». Участники выпуска разошлись во мнении. Кум провидицы Сергей Косторной уверен, что Ванга в своем предсказании в том числе говорила о военной спецоперации.
«Это очень тяжелый период. На это надо обратить внимание. Всем успокоиться, вести себя достойно, не враждовать», — переводил слова Ванги Косторной.
По словам доцента финансового университета при правительстве РФ Геворга Мирзаяна, интерпретация пророчеств Ванги — это попытка подогнать цифры под событие. Он уверен, к спецоперации привел провал переговоров России и Запада в декабре 2021 года.
«Госпожа Ванга сказала, что будет некий конфликт, назвала какие-то цифры, условно двойки, которые потом уже, когда все произошло, когда началась наша спецоперация, вангисты стали подгонять события под прогноз», — сказал Мирзаян.
Гость программы, журналист Юрий Кот признал, что совпадение военной спецоперации на Украине с пророчеством Ванги есть. Но сделал и свой прогноз.
«Я не скажу, что это предсказание, потому что не обладаю таким даром. Я буду молиться за то, чтобы 9 мая 2024 года мы провели парад Победы в Киеве. Наш парад Победы в Киеве», — сказал он.
Когда завершится спецоперация
Продолжая расшифровывать предсказание Ванги, Сергей Косторной напомнил, что провидица говорила и о судьбе России.
«Из России вырастет великое славянское государство. Все сметет со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира», — вспомнил кум Ванги.
«Нынешние события были абсолютно предсказуемые, к ним все шло. Они будут проходить еще минимум несколько месяцев, на то есть основания. Точные даты окончания нашей спецоперации вам никто не скажет. Никакие трактовщики Ванги», — считает Геворг Мирзаян.
Косторной заявил, что знает из пророчеств, когда закончится спецоперация, но сказал, что озвучивать сроки пока нельзя.
AlhazredДа, это великая перемога. Особенно для Украины)))
D762Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....
AlhazredСала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))
Asd10Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))