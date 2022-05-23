Детали спецоперации попытались найти в предсказаниях Ванги

Знакомые болгарской провидицы Ванги считают, что в ее пророчествах говорилось о военной спецоперации. Эксперты уверены — предсказания трактуются, исходя из нынешней политической ситуации.

Прогноз Ванги на 2022 год, год «шести двоек», обсудили в эфире программы «На самом деле». Участники выпуска разошлись во мнении. Кум провидицы Сергей Косторной уверен, что Ванга в своем предсказании в том числе говорила о военной спецоперации.

«Это очень тяжелый период. На это надо обратить внимание. Всем успокоиться, вести себя достойно, не враждовать», — переводил слова Ванги Косторной.

По словам доцента финансового университета при правительстве РФ Геворга Мирзаяна, интерпретация пророчеств Ванги — это попытка подогнать цифры под событие. Он уверен, к спецоперации привел провал переговоров России и Запада в декабре 2021 года.

Предсказание на 2022 год

«Госпожа Ванга сказала, что будет некий конфликт, назвала какие-то цифры, условно двойки, которые потом уже, когда все произошло, когда началась наша спецоперация, вангисты стали подгонять события под прогноз», — сказал Мирзаян.

Гость программы, журналист Юрий Кот признал, что совпадение военной спецоперации на Украине с пророчеством Ванги есть. Но сделал и свой прогноз.

«Я не скажу, что это предсказание, потому что не обладаю таким даром. Я буду молиться за то, чтобы 9 мая 2024 года мы провели парад Победы в Киеве. Наш парад Победы в Киеве», — сказал он.

Когда завершится спецоперация

Продолжая расшифровывать предсказание Ванги, Сергей Косторной напомнил, что провидица говорила и о судьбе России.

«Из России вырастет великое славянское государство. Все сметет со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира», — вспомнил кум Ванги.

«Нынешние события были абсолютно предсказуемые, к ним все шло. Они будут проходить еще минимум несколько месяцев, на то есть основания. Точные даты окончания нашей спецоперации вам никто не скажет. Никакие трактовщики Ванги», — считает Геворг Мирзаян.

Косторной заявил, что знает из пророчеств, когда закончится спецоперация, но сказал, что озвучивать сроки пока нельзя.