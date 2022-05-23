Боррель посетовал на истощение военных запасов ЕС из‑за Украины

Европа должна укрепить свой оборонный потенциал, сейчас он истощен из-за оказания военной помощи Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Истощенные запасы в результате военной поддержки, которую мы предоставили Украине, являются наиболее очевидным примером наших недостатков», — цитирует РБК Борреля.

Он призвал создать в Евросоюзе собственные вооруженные силы, поскольку Европа «находится в опасности», а в нынешнем виде ее система безопасности имеет «пробелы».

Конфликт на Украине Боррель назвал «тревожным звонком для безопасности и обороны ЕС». По его мнению, члены союза должны увеличить расходы в военной сфере.

Боррель 16 мая сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС решили выделить Киеву военную помощь в размере 500 миллионов евро. «Теперь сумма помощи из Европейского фонда мира достигает 2 миллиарда долларов», — указал дипломат.