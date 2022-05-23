НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Боррель посетовал на истощение военных запасов ЕС из‑за Украины

Источник:
РБК
287 1
Фото: The Joint Multinational Training Command Public Affairs Office from Grafenwoehr, Germany / CC BY 2.0

Европа должна укрепить свой оборонный потенциал, сейчас он истощен из-за оказания военной помощи Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Истощенные запасы в результате военной поддержки, которую мы предоставили Украине, являются наиболее очевидным примером наших недостатков», — цитирует РБК Борреля.

Он призвал создать в Евросоюзе собственные вооруженные силы, поскольку Европа «находится в опасности», а в нынешнем виде ее система безопасности имеет «пробелы».

Конфликт на Украине Боррель назвал «тревожным звонком для безопасности и обороны ЕС». По его мнению, члены союза должны увеличить расходы в военной сфере.

Боррель 16 мая сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС решили выделить Киеву военную помощь в размере 500 миллионов евро. «Теперь сумма помощи из Европейского фонда мира достигает 2 миллиарда долларов», — указал дипломат.

Тема: Военная операция на Украине
Мединский заявил о готовности России к переговорам с Украиной
«Калибры» уничтожили у Одессы партию оружия из США и Европы
Помощник Кадырова рассказал, как ВСУ убили свою девушку‑снайпера
Премьер Венгрии посчитал санкции против России «атомной бомбой»
смотреть все
Оборона #Военная политика #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия применила на Украине лазерное оружие
Россия отказалась поставлять продовольствие себе в ущерб
Урсула фон дер Ляйен разбила мечты Украины о вступлении в ЕС
Россия активизировала поиски пропавшего «золота партии»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
33
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
32
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
29
Россия применила на Украине лазерное оружие
27
Россия создала штаб по восстановлению Донбасса
24
Российский газ перестал поступать в Финляндию