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МИД предсказал превращение Арктики в «театр военных действий»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © МИД России

Вхождение Финляндии и Швеции в НАТО приведет к росту военной деятельности в Арктике и «высоких широтах», заявил посол по особым поручениям российского МИДа, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Это, конечно, очень тревожная тенденция — превращение Арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить», — рассказал РИА Новости дипломат.

Корчунов указал на «интернационализацию военной деятельности». По его мнению, прежняя политика Хельсинки и Стокгольма в вопросе неприсоединения к военным альянсам формировала прочное основание для стабильности и мира в этом регионе, но возможное присоединение к НАТО вряд ли будет иметь тот же эффект.

Непосредственный выход к Северному Ледовитому океану имеют пять стран: Россия, США, Норвегия, Канада, Дания и США. При этом Финляндия, Швеция и Исландия не имеют с Арктикой океанических границ, но позиционируют себя как приарктические государства.

По данным Геологической службы США, в Арктике находится около 22% неразведанных ресурсов углеводородов в мире: это нефть, газ и газоконденсат. Помимо этого там есть уран, золото, алмазы и редкоземельные металлы.

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