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Раскрыто условие заражения оспой обезьян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Для заражения оспой обезьян требуется порядка трех часов находиться с больным на расстоянии метра друг от друга, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале.

По словам, между людьми вирус передается неохотно, нужен близкий контакт длительное время. В сравнении с человеческой оспой данный вирус значительно менее заразный, отметил Мясников.

Профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала РИА Новости, что вирус в основном передается при контакте с биологическими жидкостями больного человека.

Кроме этого, оспа обезьян передается воздушно-капельным путем при длительном контакте на близком расстоянии, если больной человек кашляет или чихает. Считается, что передать половым путем инфекцию нельзя.

Ранее в странах Европы подтвердили ряд случаев заражения обезьяньей оспой. В списке 11 стран, больше всего — в Испании и Португалии. ВОЗ в связи с этим созывает экстренную встречу, чтобы обсудить ситуацию.

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