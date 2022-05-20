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Российские ученые разгадали причину загадочной болезни рыбаков

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые Государственного аграрного университета Северного Зауралья вплотную подошли к разгадке таинственной гаффской болезни, которой периодически страдают рыбаки по всему миру.

Год назад в Тюменской области зафиксировали новые случаи этой болезни у людей, проживающих вблизи озер в Заболотье. Исследователи тщательным образом изучили состав воды в озерах Андреевское и Ишменевское Тобольского района.

Оказалось, что в составе фитопланктона содержались цианобактерии, способные при «цветении воды» вызывать токсические заболевания у карася и беспозвоночных. Они страдали от дистрофии тканей и некроза внутренностей.

Когда внутренние органы выловленных в этих озерах карасей скормили мышам, у тех проявились признаки сильнейшего токсикоза, включая паралич конечностей и снижение массы тела. Таким образом, токсичной оказалась рыба в озерах, питавшаяся отравленным фитопланктоном.

Заболевание впервые обнаружили еще в 1920-х годах среди рыбаков пролива Фриш Гафф в Балтийском море. Однако его вспышки происходят довольно редко, поэтому ученые до недавнего времени не могли установить причину.

Первые симптомы гаффской болезни у человека — острые мышечные боли. Также у людей наблюдаются признаки пищевого отравления, после чего начинаются судороги и могут возникнуть проблемы с почками и печенью. В редких случаях заболевание может привести к смерти.

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Топ комментариев

corrector

Без АБС зимой машина сразу лучше тормозит, а ЕСП вообще непонятно кому нужно, безмозглым разве. Соблюдение...

dymys

реальность она такова, мечтать не вредно, но обманывать истину не стоит.

Alhazred

Все пропало, все пропало... Гипс снимают, клиент уезжает.))) Ведешь себя как истеричка. Интересно было...

лачинов

Может что и получится, только не факт что сами украинцы будут в восторге от результата. Впрочем это...