Российские ученые разгадали причину загадочной болезни рыбаков

Ученые Государственного аграрного университета Северного Зауралья вплотную подошли к разгадке таинственной гаффской болезни, которой периодически страдают рыбаки по всему миру.

Год назад в Тюменской области зафиксировали новые случаи этой болезни у людей, проживающих вблизи озер в Заболотье. Исследователи тщательным образом изучили состав воды в озерах Андреевское и Ишменевское Тобольского района.

Оказалось, что в составе фитопланктона содержались цианобактерии, способные при «цветении воды» вызывать токсические заболевания у карася и беспозвоночных. Они страдали от дистрофии тканей и некроза внутренностей.

Когда внутренние органы выловленных в этих озерах карасей скормили мышам, у тех проявились признаки сильнейшего токсикоза, включая паралич конечностей и снижение массы тела. Таким образом, токсичной оказалась рыба в озерах, питавшаяся отравленным фитопланктоном.

Заболевание впервые обнаружили еще в 1920-х годах среди рыбаков пролива Фриш Гафф в Балтийском море. Однако его вспышки происходят довольно редко, поэтому ученые до недавнего времени не могли установить причину.

Первые симптомы гаффской болезни у человека — острые мышечные боли. Также у людей наблюдаются признаки пищевого отравления, после чего начинаются судороги и могут возникнуть проблемы с почками и печенью. В редких случаях заболевание может привести к смерти.