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Врач предупредила об опасности помидоров

Источник:
Радио Sputnik
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Помидоры считаются полезными овощами, но выбирать и употреблять их нужно с осторожностью, предупредила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

«Помидоры действительно полезны, но это пасленовые, и в них может накапливаться соланин (яд растительного происхождения, – ред.), поэтому важно есть только спелые плоды», — сказала Соломатина в беседе на радио Sputnik.

По ее словам, лучше ограничить употребление помидоров людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, потому что кислоты в составе этого продукта могут негативно повлиять на слизистую.

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Также в помидорах могут накапливаться нитраты, продолжила диетолог. Плоды с высоким содержанием этих веществ можно определить по внешнему виду, добавила она.

«Нужно смотреть на срез помидора: если там много жестких прожилок, особенно желтых, то понятно, что помидор подкармливали нитратами», — пояснила Соломатина.

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