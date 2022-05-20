Часть развлекательных программ вернется на Первый канал

Программы «Пусть говорят» и «На самом деле» вернутся в эфир Первого канала с 21 мая, сообщила пресс-служба телеканала. Ранее программы приостанавливали из-за военной спецоперации на Украине.

«В субботу, 21 мая – первый выпуск "Пусть говорят". Мы посвятим его истории загадочной смерти миллиардера в подвале у шаманов в Подмосковье. Нашли очевидцев жуткой истории и людей, которые знают этих шаманов», — сказал ведущий программы Дмитрий Борисов.

Формат «Пусть говорят» не изменится, меняется только день выхода в эфир. Ранее ток-шоу выходило по будням, теперь его будут показывать в субботу в 18.20.

Также на экраны вернется программа «На самом деле» с Тимуром Еремеевым. Новый эфир состоится в субботу, 21 мая в 19:55. Ранее программа тоже выходила по будням.

Судьба других программ, среди которых «Вечерний Ургант», «Жить здорово», «Модный приговор», пока неизвестна.