Часть развлекательных программ вернется на Первый канал

Программы «Пусть говорят» и «На самом деле» вернутся в эфир Первого канала с 21 мая, сообщила пресс-служба телеканала. Ранее программы приостанавливали из-за военной спецоперации на Украине.
«В субботу, 21 мая – первый выпуск "Пусть говорят". Мы посвятим его истории загадочной смерти миллиардера в подвале у шаманов в Подмосковье. Нашли очевидцев жуткой истории и людей, которые знают этих шаманов», — сказал ведущий программы Дмитрий Борисов.
Формат «Пусть говорят» не изменится, меняется только день выхода в эфир. Ранее ток-шоу выходило по будням, теперь его будут показывать в субботу в 18.20.
Также на экраны вернется программа «На самом деле» с Тимуром Еремеевым. Новый эфир состоится в субботу, 21 мая в 19:55. Ранее программа тоже выходила по будням.
Судьба других программ, среди которых «Вечерний Ургант», «Жить здорово», «Модный приговор», пока неизвестна.
artemizzИ что она сделает? Тоже вступит в НАТО?
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AlhazredВсе пропало, все пропало... Гипс снимают, клиент уезжает.))) Ведешь себя как истеричка. Интересно было...
dymysреальность она такова, мечтать не вредно, но обманывать истину не стоит.