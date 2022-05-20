НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Марго Робби взяли в фильм «Одиннадцать друзей Оушена»

Источник:
Sibnet.ru
246 0
Фото: Gage Skidmore / Attribution-ShareAlike License

Актриса Марго Робби снимется в ремейке «Одиннадцать друзей Оушена», какую роль она сыграет в фильме, пока неизвестно.

Марго Робби также выступит в качестве одного из продюсеров, сообщает Deadline. Действие ремейка развернется в Европе 1960-х годов. Картина выйдет в 2023 году.

Первый фильм про 11 друзей, объединившихся для ограбления казино, вышел в 1960-м году. Самый популярный фильм — «Одиннадцать друзей Оушена» режиссера Стивена Содерберга. В нем снялись Джордж Клуни, Мэтт Деймон, Брэд Питт и другие.

Еще по теме
Состав 10‑го «Форсажа» пополнился младшим Никто
Дин Винчестер появился в трейлере приквела «Сверхъестественного»
Кинотеатры в России начали закрываться
Хиты Скорсезе и зарубежные новинки вышли в российский прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия применила на Украине лазерное оружие
Эволюция ускоряется: как изменится человек будущего
Невропатолог назвал способ снять головную боль без лекарств
Бузова вышла в свет с обнаженной грудью и получила премию за тренды
Обсуждение (0)
Топ комментариев

artemizz

И что она сделает? Тоже вступит в НАТО?

Denis CENTR

Смешно) В. Матвиенко, да кто она такая!?)Результаты «успешной» политики на лицо.Теперь только и осталось,...

Alhazred

Все пропало, все пропало... Гипс снимают, клиент уезжает.))) Ведешь себя как истеричка. Интересно было...

dymys

реальность она такова, мечтать не вредно, но обманывать истину не стоит.