Марго Робби взяли в фильм «Одиннадцать друзей Оушена»

Актриса Марго Робби снимется в ремейке «Одиннадцать друзей Оушена», какую роль она сыграет в фильме, пока неизвестно.

Марго Робби также выступит в качестве одного из продюсеров, сообщает Deadline. Действие ремейка развернется в Европе 1960-х годов. Картина выйдет в 2023 году.

Первый фильм про 11 друзей, объединившихся для ограбления казино, вышел в 1960-м году. Самый популярный фильм — «Одиннадцать друзей Оушена» режиссера Стивена Содерберга. В нем снялись Джордж Клуни, Мэтт Деймон, Брэд Питт и другие.