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Финалистов шоу «Звезды в Африке 2» определят в воскресенье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Один из участников покинет шоу «Звезды в Африке 2» в воскресенье, а двое оставшихся поборются за победу в проекте.

Предпоследний выпуск шоу выйдет в воскресенье «Звезды в Африке 2», 22 мая. В нем из трех участников останется только двое финалистов, которые и будут бороться за победу.

В проекте остались трое: Олег Верещагин, Аня Покров и Валя Карнавал. Девушки мечтают попасть вдвоем в финал, но Верещагин не даст просто так от себя избавиться. В прошлом сезоне проекта в финале были мужчина и женщина — футболист Вячеслав Малафеев и блогер Юля Гаврилина.

В предпоследнем выпуске звездам придется пройти испытание в большом аквариуме с рыбами, змеями и крокодилами. Девочки продолжат противостоять Верещагину. А на голосовании их ждет сюрприз.

В этом выпуске героям будут задавать неудобные вопросы. Так, Валю Карнавал спросят о том, как она пережила расставание с Егором Кридом. «Я бы и за миллион долларов не стала отвечать на этот вопрос», — сказала Валя.

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