Финалистов шоу «Звезды в Африке 2» определят в воскресенье

Один из участников покинет шоу «Звезды в Африке 2» в воскресенье, а двое оставшихся поборются за победу в проекте.
Предпоследний выпуск шоу выйдет в воскресенье «Звезды в Африке 2», 22 мая. В нем из трех участников останется только двое финалистов, которые и будут бороться за победу.
В проекте остались трое: Олег Верещагин, Аня Покров и Валя Карнавал. Девушки мечтают попасть вдвоем в финал, но Верещагин не даст просто так от себя избавиться. В прошлом сезоне проекта в финале были мужчина и женщина — футболист Вячеслав Малафеев и блогер Юля Гаврилина.
В предпоследнем выпуске звездам придется пройти испытание в большом аквариуме с рыбами, змеями и крокодилами. Девочки продолжат противостоять Верещагину. А на голосовании их ждет сюрприз.
В этом выпуске героям будут задавать неудобные вопросы. Так, Валю Карнавал спросят о том, как она пережила расставание с Егором Кридом. «Я бы и за миллион долларов не стала отвечать на этот вопрос», — сказала Валя.
correctorБез АБС зимой машина сразу лучше тормозит, а ЕСП вообще непонятно кому нужно, безмозглым разве. Соблюдение...
dymysреальность она такова, мечтать не вредно, но обманывать истину не стоит.
AlhazredВсе пропало, все пропало... Гипс снимают, клиент уезжает.))) Ведешь себя как истеричка. Интересно было...
лачиновМожет что и получится, только не факт что сами украинцы будут в восторге от результата. Впрочем это...