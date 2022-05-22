Сладкоежек предостерегли от употребления мороженого на ночь

Употребление мороженого на ночь может спровоцировать проблемы с засыпанием, предупредил эксперт по правильному питанию Даниэль Перес Видаль.

«Мороженое содержит большое количество сахара, из-за которого может резко повыситься уровень инсулина. В таком случае заснуть будет гораздо труднее», — приводят «Известия» слова эксперта. Сахар оказывает стимулирующее воздействие на организм, аналогичное кофеину, пояснил он.

Также специалист посоветовал не злоупотреблять на ночь острой пищей, поскольку она ускоряет метаболизм и стимулирует кровообращение и это придает человеку бодрость.

Еще одним продуктом, вызывающим проблемы со сном, по словам эксперта, является сыр. Пищеварительная система многих людей не способна эффективно усваивать этот продукт.

Безопасно перекусить в ночное время можно бананами или миндалем. Они богаты полезными веществами, которые успокаивают тело и расслабляют мышцы, а также помогают мозгу превращать аминокислоту триптофан в вызывающий сон мелатонин.