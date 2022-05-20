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Эрдоган выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Источник:
ТАСС
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Фото: © официальный сайт президента Турции

Турции не будет поддерживать вступление двух скандинавских стран в альянс из-за того, что они являются «домом для Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны"», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы сказали нашим друзьям, что мы скажем "нет" на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. И мы продолжим следовать этому. Мы не допустим, чтобы в НАТО были террористические организации», — цитирует ТАСС Эрдоган.

По его словам, Турция настроена решительно в вопросе возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за их связей с организациями, признанными Анкарой террористическими.

«У нас есть полномочия, потому что устав НАТО требует согласия всего альянса. И если какая-либо страна говорит "нет", то они не могут принять кого-либо в НАТО. На данный момент мы решительно настроены по этим двум странам. Особенно это касается Швеции, они являются центром терроризма, сплошным очагом терроризма», — сказал президент Турции.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф в среду официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО.

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artemizz

И что она сделает? Тоже вступит в НАТО?

Denis CENTR

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Alhazred

Все пропало, все пропало... Гипс снимают, клиент уезжает.))) Ведешь себя как истеричка. Интересно было...

dymys

реальность она такова, мечтать не вредно, но обманывать истину не стоит.