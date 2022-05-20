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Купание медведя в парке «Красноярские Столбы» попало на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фотоловушка сняла как медведь 3 мая купался в водоеме, кадры опубликовал парк «Красноярские Столбы».

На записи видно, как весьма упитанный, внушительных размеров бурый медведь направляется по наторенной тропе к водоему, где он облюбовал купалку. 

Зайдя в воду, хищник погружает морду (нос у медведя – особо чувствительный орган), а затем ложится в глубокое и удобное место, где и расслабляется – вытягивается во всю длину.

«Продолжительность водных процедур косолапых обычно составляет около двух минут. Купание в водоеме для них очень полезно, так как в течение долгой зимы на шкуре закрепились клещи и блохи, которые проникают под кожу и вызывают у животных зуд. Встряхивание же способствует вымыванию паразитов», — объяснил ведущий научный сотрудник национального парка Владимир Кожечкин.

Медведей мало интересует температура воды, которая в это время составляет всего около +0,5°C. Благодаря жировой прослойке, физически здоровые звери сохраняют тепло и не особо чувствительны к холодной воде. Погружений в ледяную воду исхудавших, ослабленных представителей этого вида не зафиксировано.

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Жизнь #Звери #Красноярск #Видеоновости
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