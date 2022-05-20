Усманов подал на развод с Винер после 30 лет брака

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и миллиардер Алишер Усманов решили развестись после 30 лет брака.

Заявление на развод подано Усмановым 4 мая, следует из судебного дела, размещенного на портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы. 19 мая представители обеих сторон провели беседу, после чего супругам предстоит принять окончательное решение. Итоговое заседание состоится 7 июня.

«Пока было первое слушание, дальше будет видно. Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев», — прокомментировал Винер-Усманова РИА Новости.

Усманов и Винер поженились в 1992 году, хотя их отношения начались в начале 1980-х. Общих детей у них нет. У Винер есть сын от первого брака.

Усманов — основатель и основной акционер группы USM, среди активов которой «Металлоинвест», «Удоканская медь», «МегаФон», совместное предприятие с китайской Alibaba Group AliExpress Russia и «Аккерманн цемент». Forbes оценивает его состояние в 15,7 миллиарда долларов.

Винер — главный тренер сборной России по художественной гимнастике, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики. Среди ее учениц Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и многие другие.