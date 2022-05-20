Ученые нашли способ заряжать имплантаты внутри человека

Ученые Курчатовского института разработали биогенератор, добывающий электричество из глюкозы крови. Его можно установить людям с медицинскими имплантами, например, кардиостимуляторами, чтобы избавить от необходимости менять батарейки.

Медицинские импланты активно развиваются, но их внедрение в массовую медицину тормозит отсутствие подходящих элементов питания или необходимость их менять, рассказал Naked Science Павел Готовцев, один из разработчиков технологии, замначальника отдела биотехнологий и биоэнергетики НИЦ «Курчатовский институт».

«Все эти устройства работают от аккумуляторов, которые необходимо периодически менять, а значит, снова и снова проводить хирургическое вмешательство. Имплантируемый источник энергии должен генерировать электричество внутри человека, и тем самым делать имплантацию медицинского устройства, по сути, бессрочной», — сообщил Готовцев.

Биогенератор добывает электричество из глюкозы крови. В качестве катода ученые использовали металлический стент — операции по его установке отработаны в сосудистой хирургии и он не вызывают отторжения организмом человека. Анодом служит специальный гель с иммобилизированными ферментами.

«Мы получили устройство, которое можно с использованием того же стентирования устанавливать в сосуд. Дальше остается сделать два тонких прокола и подключить биотопливный элемент к остальным системам, которые комбинируются с медицинским устройством», — рассказал Готовцев.

Возможность генерировать энергию за счет процессов в организме человека позволит использовать более продвинутые технологии и усовершенствовать старые. Импланты можно сделать компактнее за счет отсутствия элементов питания.