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Водителям разрешили дистанционные медосмотры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Медицинские осмотры водителей до и после рейса разрешат проводить дистанционным способом, соответствующий законопроект в первом чтении принят Госдумой.

Документ предусматривает возможность проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров с использованием специальных медицинских изделий, обладающих функцией автоматизированной дистанционной передачи данных, передает «Парламентская газета».

Фактически, речь идет о дистанционном обследовании водителей. Это позволит в несколько раз сократить время и стоимость осмотра. Кроме этого, инициатива устранит дефицит медработников, которые занимаются такими проверками.

При этом документ не исключает традиционной формы освидетельствования, а лишь дополняет ее. Работодатель сможет выбирать наиболее удобный для себя способ.

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