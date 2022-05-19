Водителям разрешили дистанционные медосмотры

Медицинские осмотры водителей до и после рейса разрешат проводить дистанционным способом, соответствующий законопроект в первом чтении принят Госдумой.

Документ предусматривает возможность проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров с использованием специальных медицинских изделий, обладающих функцией автоматизированной дистанционной передачи данных, передает «Парламентская газета».

Фактически, речь идет о дистанционном обследовании водителей. Это позволит в несколько раз сократить время и стоимость осмотра. Кроме этого, инициатива устранит дефицит медработников, которые занимаются такими проверками.

При этом документ не исключает традиционной формы освидетельствования, а лишь дополняет ее. Работодатель сможет выбирать наиболее удобный для себя способ.