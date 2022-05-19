Установлен рекорд Гиннеса по количеству съеденных «Биг Маков»

Житель США Дональд Горске установил рекорд Гиннеса, съев за свою жизнь более 30 тысяч «Биг Маков».
Мужчина живет в Висконсине и ведет скрупулезный подсчет съеденных сэндвичей. Самый первый он попробовал в 1972 году и с тех пор питается ими каждый день, пишет LADBible. Американец пояснил, что это самая вкусная еда в его жизни.
К 2022 году он съел 32430 «Биг Маков», в среднем он покупает два сэндвича каждый день. При этом он уверяет, что с его здоровьем все в порядке — он регулярно сдает анализы, следит за холестерином, а также ежедневно проходит пешком около десяти километров.
Его жена рассказала журналистам, что пристрастие мужа к фастфуду сначала удивляло ее, однако затем она смирилась и даже стала покупать гамбургеры для супруга.
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Asd10Зависть, наверное. Ей пилот отказал в дополнительных часах налёта. 🤔