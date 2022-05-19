Джордж Буш неожиданно заявил о «жестоком вторжении в Ирак»

Бывший президент США Джордж Буш-младший во время обсуждения ситуации на Украине оговорился и заявил о «неоправданном и жестоком» вторжении в Ирак.

Буш выдвинул гипотезу о том, что электоральная система России якобы привела к эскалации на Украине. «Как следствие (ситуации в России) — отсутствие сдержек и противовесов... и решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть на Украину», — передает РИА «Новости» его слова.

После оговорки Буш добавил: «В Ирак тоже», чем рассмешил публику. В попытке оправдаться экс-президент сослался на свой возраст.

«Семьдесят пять (лет)», — добавил он и еще больше рассмешил аудиторию.