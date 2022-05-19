НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Джордж Буш неожиданно заявил о «жестоком вторжении в Ирак»

Источник:
РБК
438 5
Фото: Governor Tom Wolf from Harrisburg, PA / CC BY 2.0

Бывший президент США Джордж Буш-младший во время обсуждения ситуации на Украине оговорился и заявил о «неоправданном и жестоком» вторжении в Ирак.

Буш выдвинул гипотезу о том, что электоральная система России якобы привела к эскалации на Украине. «Как следствие (ситуации в России) — отсутствие сдержек и противовесов... и решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть на Украину», — передает РИА «Новости» его слова.

После оговорки Буш добавил: «В Ирак тоже», чем рассмешил публику. В попытке оправдаться экс-президент сослался на свой возраст.

«Семьдесят пять (лет)», — добавил он и еще больше рассмешил аудиторию.

Еще по теме
Хуснуллин увидел Запорожье в «дружной российской семье»
Матвиенко пригрозила Швеции и Финляндии соразмерной реакцией
Финны и шведы вступают в НАТО: почему России рано бояться
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО
смотреть все
Политика #Мир #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Невропатолог назвал способ снять головную боль без лекарств
Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении
Эволюция ускоряется: как изменится человек будущего
Запад объявил России гибридную войну
Обсуждение (5)
Картина дня
Хуснуллин увидел Запорожье в «дружной российской семье»
Сенатор заявил о провале программы импортозамещения
Джордж Буш неожиданно заявил о «жестоком вторжении в Ирак»
Евро впервые с 2017 года опустился ниже 62 рублей
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

artemizz

И что она сделает? Тоже вступит в НАТО?

Asd10

Зависть, наверное. Ей пилот отказал в дополнительных часах налёта. 🤔

Denis CENTR

Смешно) В. Матвиенко, да кто она такая!?)Результаты «успешной» политики на лицо.Теперь только и осталось,...

Desput

Значит со сцены евровид.....орать за нациков можно, а паренек с наклейкой и нельзя?!!!!! И они еще заявляют,...