Джордж Буш неожиданно заявил о «жестоком вторжении в Ирак»

Бывший президент США Джордж Буш-младший во время обсуждения ситуации на Украине оговорился и заявил о «неоправданном и жестоком» вторжении в Ирак.
Буш выдвинул гипотезу о том, что электоральная система России якобы привела к эскалации на Украине. «Как следствие (ситуации в России) — отсутствие сдержек и противовесов... и решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть на Украину», — передает РИА «Новости» его слова.
После оговорки Буш добавил: «В Ирак тоже», чем рассмешил публику. В попытке оправдаться экс-президент сослался на свой возраст.
«Семьдесят пять (лет)», — добавил он и еще больше рассмешил аудиторию.
artemizzИ что она сделает? Тоже вступит в НАТО?
Asd10Зависть, наверное. Ей пилот отказал в дополнительных часах налёта. 🤔
Denis CENTRСмешно) В. Матвиенко, да кто она такая!?)Результаты «успешной» политики на лицо.Теперь только и осталось,...
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