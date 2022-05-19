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Хиты Скорсезе и зарубежные новинки вышли в российский прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Волк с Уолт-стрим»

Фильмы «Волк с Уолл-стрит» и «Таксист» Мартина Скорсезе вышли в российских кинотеатрах, также из зарубежных премьер в прокате с 19 мая фильмы «Стриптизерши», «Особые приметы: Красавчик», «Четыре хороших дня», «Будь моими глазами», «Клон».

Фильм «Стриптизерши» рассказывает о танцовщицах элитного стриптиз-клуба, клиенты которого — известные финансисты с Уолл-Стрит, привыкли к большим заработкам и роскошной жизни.

Фильм «Особые приметы: Красавчик» — итальянская комедия с Адриано Челентано 1983 года. В российском прокате она будет показана впервые.

Американская драма «Четыре хороших дня» была номинирована на «Оскар». Картина расскажет о девушке Молли, которая пытается совладать с наркозависимостью при поддержке своей матери Деб. Главную роль исполнили Мила Кунис.

Детектив «Будь моими глазами» — история девушки Софи, которая оказывается в плену грабителей в уединенном особняке. Спастись героиня пытается с помощью приложения связи с волонтерами.

Фильм «Клон» рассказывает о тяжелобольной женщине Саре, которая заказывает своего клона, чтобы тот позаботится о ее близких.

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