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Матвиенко пригрозила Швеции и Финляндии соразмерной реакцией

Источник:
«Известия»
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Фото: © пресс-служба президента России

Российская реакция на вступление Финляндии и Швеции в НАТО в военном плане будет соразмерна присутствию НАТО на территориях этих двух стран, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Прежде всего, в военном плане реакция России будет соразмерна и адекватна присутствию НАТО на территориях этих двух государств, тому какие виды вооружения будут размещены. Но могу точно заверить, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена», — сказала Матвиенко в интервью газете «Известия».

Также Матвиенко отметила, что вступление этих стран в НАТО негативно скажется на политическом состоянии Европы и не добавит ей стабильности. По ее словам, ранее Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет, и все ценили такую позицию.

Спикер Совфеда считает, что решение Швеции и Финляндии не является суверенным, оно принято под давлением коллективного Запада. «Уж очень быстро оно прокручивается. По такому серьезнейшему, существенному вопросу даже не сочли необходимым провести референдум — спросить мнение граждан этих стран», — добавила она.

Теперь, по словам спикера Совфеда, она не знает, что с этими странами будет, как их будут «трамбовать» и «зомбировать». «Меня печалит, что такое решение двух государств может привести к снижению объема нашего взаимодействия и сотрудничества», — добавила спикер.

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